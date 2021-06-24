باولينيو يغازل برشلونة للعودة من جديد

باولينيو يغري برشلونة..

تحدث النجم البرازيلي، باولينيو لاعب نادي برشلونة السابق، عن الفترة التي قضاها داخل اسوار كامب نو، وعما يطمح في تحقيقه، خلال الأيام المقبل.

رحل البرازيلي عن جوانجزو إيفرجراند الصيني على خلفية أحداث فيروس كوفيد-19 وأكد اللاعب بأنه يحلم بالعودة من جديد لصفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ما قال في تصريحاته برشلونة؟

صرح باولينيو لصحيفة "موندو ديبورتيفو وقال:”برشلونة بيتي وأرغب دائما في العودة، لقد قضيت واحدة من أفضل سنوات حياتي هناك”.

وأكد: "برشلونة فريق أعرفه جيدًا، أمضيت هناك عامًا لا يُنسى، سواء في النادي أو المدينة، وفزنا بالدوري وكأس الملك، إذا سنحت لي الفرصة للعودة من جديد، سأكون سعيدًا للغاية".

وأردف: "بالنسبة لي لا أنظر للمال أو مدة العقد، لم تكن هذه المشكلة، خاصة إذا كان برشلونة هو الفريق الذي يتصل للتعاقد معك، لقد لعبت عامًا هنا براتب أقل بقليل مما أحصل عليه في الصين، لأن الأموال ليست ضمن حساباتي خلال مسيرتي بالكامل".

وضع اللاعب الحالي في الميركاتو الصيفي؟

خلال الأسابيع الأخيرة ارتبط إسم النصر السعودي بالبرازيلي باولينيو نجم جوانجزو إيفرجراند، وقد حصل اليوم على الضوء الأخضر لضمه بعدما أعلن النادي الصيني فسخ عقده مع لاعب برشلونة السابق بالتراضي.

اللاعب يتواجد في البرازيل حاليًا وقد رفض العودة إلى الصين بسبب جائحة كورونا، وقد انتهت علاقته بالدوري الصيني رسميًا اليوم مما يجعله لاعبًا حرًا ومتاحًا للانتقال بالمجان ، حيث أوضح: " "هذه المرة لن يكون برشلونة مطالب بدفع مقابل مادي للتعاقد معي، أنا الآن يمكنني الانضمام إليهم في صفقة انتقال مجانية".

الجدير بالذكر خاض باولينيو في فترته الثانية رفقة النادي الصيني نحو 65 مباراة، وتمكن من تسجيل 42 هدفاً، وقام بصناعة 12 هدفًا.

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