باولينيو يحسم موقفه من اللعب مع النصر في الدوري السعودي

النصر أبدى اهتمامه باللاعب

حسم البرازيلي باولينيو موقفه من اللعب مع النصر في الدوري السعودي، ذلك حين أعلن عن وجهته القادمة خلال مقابلة له مع موقع جلوبو سبورتو البرازيلي.

نجم برشلونة سابقًا فسخ عقده بالتراضي مع جوانزو إيفرجراند الصيني في يونيو الماضي نتيجة عدم قدرته العودة إلى الصين بسبب الإجراءات الدولية لمكافحة جائحة كورونا.

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صاحب الـ32 عامًا ارتبط بعدد من الأندية البرازيلية أبرزها ناديه السابق كورينثيانز بجانب أندية إسبانية وبرتغالية وقطرية والنصر السعودي، وقد أوضح خلال تصريحاته أنه لم يحسم أمره بعد، لكنه استبعد تمامًا اللعب في الدوري السعودي بحصر وجهته بين البرازيل وأوروبا.

إذ قال "لا أعلم بعد أين سألعب الموسم القادم، ربما في كورينثيانز أو نادٍ برازيلي غيره أو أوروبا، سأجد الأفضل لي ولعائلتي والأمر لا يتعلق فقط بالمال".

باولينيو كشف عن تلقيه عرضين من البرازيل وعرض من نادٍ أوروبي، قائلًا "لدي عرض رسمي من أحد أندية أوروبا، لم نوافق عليه أنا وعائلتي في البداية لكننا سنرى ما سيحدث، هناك كذلك عرضين من البرازيل".

اللاعب خلال تصريحاته لم يُشر أبدًا لتلقيه عرض من النصر أو أي نادٍ عربي آخر، مما يعطي انطباعًا أن كل تلك الأخبار كانت مجرد إشاعات أو أنه أغلق الباب في وجه العروض العربية منذ البداية.