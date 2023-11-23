باولو مالديني يحدد شرطه لقبول عرض الاتحاد وسر حزنه بسبب ليونيل ميسي

مالديني كشف بالفعل عن شرطه لقبول المرحلة الجديدة في مسيرته الرياضية..

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كشف باولو مالديني، أسطورة نادي ميلان الإيطالي، والمدير الرياضي السابق في "الروسونيري" عن شعوره بالحزن بسبب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، وعن الدافع الذي سيجعله يقبل عرضًا جديدًا في مسيرته، وسط تقارير عن اهتمام نادي الاتحاد السعودي بالحصول على خدماته.

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مالديني أكد عبر بودكاست "PoretCast" الإيطالي، على محاولته لجلب ميسي إلى ميلان، وأنه حاول جعل المهمة شبه المستحيلة تصبح حقيقة.

وقال مالديني: "أعتقد أن لاعبًا مثل ميسي يمثل ظاهرة للجميع، حتى لو كان الوقت متأخرًا الآن، فهو يفعل أشياء تفاجئك في كل مرة".

وأضاف: "عندما قرأت أنه يمكن أن يذهب إلى إنتر شعرت بالحزن، حاولت لمدة 10 أيام إحضاره إلى ميلان، ولكن أدركت بعد ذلك أن الأمر مستحيل".

ولم يكشف باولو مالديني عن مستقبله بالتحديد، لكنه أكد جاهزيته لبدء مغامرة جديدة، حيث قال: "إذا كان هناك شيء يمثل تحديًا، سوف أقبله".

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تصريح مالديني الأخير يفتح الباب واسعًا أمام عرض الاتحاد بالذات، في ظل رغبة "العميد" في ترتيب البيت من الداخل وتحسين أوضاعه من أجل استعادة قوته من جديد في دوري روشن السعودي.

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