باولو ديبالا يقول كلمته .. موقف الهلال من التعاقد مع نجم روما لـ"خلافة" نيمار

الحديث مستمر عن بديل نيمار جونيور في نادي الهلال

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في الأيام الماضية، تردد اسم الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم نادي روما الإيطالي؛ كأحد أقوى المرشحين لـ"تعويض" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، في الهلال.

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نيمار يغيب عن الهلال، لفترة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر؛ بعد إجرائه عملية جراحية في "الرباط الصليبي"؛ حيث كان قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروجواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأعلن الإعلامي الرياضي لوكاس غاتي، ترحيب ديبالا، بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادم.

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ونقل غاتي في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، عن مقربين من ديبالا، بأن النجم الأرجنتيني، يرى أن الانتقال إلى الملاعب السعودية، فرصة كبيرة بالنسبة له.

ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، المقرب من البيت الهلالي، حقيقة تعاقد الزعيم، مع باولو ديبالا، في الميركاتو الشتوي القادم.

الصويلحي أكد في تصريحات مع "دورينا غير"، على أن الهلال، لم يقدّم أي عرض إلى نجم روما أو أي لاعب آخر، حتى الآن.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، سينتظر حتى أيام قليلة قبل فتح باب الانتقالات الشتوية؛ لتحديد احتياجاته، سواء بدعم مركز الظهير الأيسر أو الوسط أو الهجوم.

جدير بالذكر أن الهلال يقدّم موسمًا رائعًا مع جيسوس؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي ومجموعته الآسيوية، بالإضافة إلى التأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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