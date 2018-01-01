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كأس آسيا

هتان باهبري : المنتخب السعودي جاهز لتحقيق كأس آسيا

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هتان باهبري
المنتخب السعودي قادراً على تحقيق النسخة الرابعة من بطولة كأس آسيا

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكد اللاعب الدولي السعودي، هتان باهبري، لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أن الأخضر السعودي جاهز لخوض منافسات كأس آسيا 2019.

باهبري قال في تصريحاته ، أن المنتخب السعودي قادراً على تحقيق النسخة الرابعة من بطولة كأس آسيا 2019.

وتنطلق مسابقة كأس آسيا يوم 5 يناير المقبل في الإمارات، حيث يبدأ الأخضر السعودي مشواره أمام كوريا الشمالية يوم 8 يناير.

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وفي نفس الإطار طلب باهبري من الشارع الرياضي السعودي دعمهم، كما قال: إن شاء الله نقدر نبيض الوجه.. ربنا يوفقنا.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة من بطولة كأس آسيا، رفقة كلًا من منتخبات كوريا الشمالية و لبنان وقطر.

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