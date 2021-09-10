بانيجا يُكيل المديح لنجم الهلال، ويختار أفضل من لعب بجانبهم

حوار ممتع لنجم الشباب

أبدى إيفر بانيجا نجم وسط الشباب سعادته البالغة بتواجده وعائلته في المملكة العربية السعودية رغم الطقس الحار، وقد وصف اختياره لناديه والدوري السعودي بالموفق.

وكشف النجم الأرجنتيني أن جدية الشباب ورئيسه خالد البلطان في المفاوضات كانت السبب الأهم وراء قبول العرض وارتداء قميص الليوث، كما أوضح أن كرة القدم السعودية تطورت كثيرًا خاصة مع وجود الكثير من اللاعبين الأجانب.

من هم أفضل 4 لاعبين لعب بجانبهم بانيجا؟

بانيجا سُئل خلال حواره في برنامج "ملعب SBC" عن أفضل اللاعبين الذين زاملهم خلال مسيرته الكروية الثرية، بحيث يختار 4 لاعبين من كافة خطوط الفريق.

وقد أجاب "دييجو ألفيس حارس مرمى فلامنجو الحالي هو أفضل حارس مرمى لعبت معه، تزاملنا في فالنسيا، فيما في الدفاع أختار النجم خافيير زانيتي الذي لعبه بجانبه في المنتخب الأرجنتيني وكان شرفًا كبيرًا لي، في الوسط أختار رومان ريكيلمي لأنه يُناسب أسلوب لعبي".

تابع "الجميع يعلم أفضل مهاجم لعب بجانبه، كنت محظوظًا باللعب بجانبه في المنتخب، دون شك أنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم .. ليونيل ميسي".

وعن أفضل مدرب عمل معه، قال صاحب الـ33 عامًا "عملت مع العديد من المدربين، لكن أوناي إيمري هو الأفضل في مسيرتي، عملت معه في فالنسيا وإشبيلية وهو أكثر من استفدت منه".

ووصف بانيجا غيابه عن كأس العالم 2014 بأنها اللحظة الأسوأ في مسيرته الكروية، بقوله "أسوأ لحظاتي في كرة القدم كانت غيابي عن مونديال 2014 للإصابة، لعب كل مباريات التصفيات ولكن الإصابة أبعدتني عن النهائيات".

بانيجا: نجم الهلال أكثر من يعجبني من اللاعبين السعوديين

بانيجا أشاد بالمنتخب السعودي وأكد ثقته في قدرته على التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بقوله "شاهدت مباراة واحدة للمنتخب من آخر مباراتين، أعتقد أنه يمتلك لاعبين كبار ومميزين، المنتخب السعودي قوي ويمتلك مدرب جيد جدًا ويمتلك خبرة كبيرة، ليس لدي أي شك في تأهله لكأس العالم 2022".

وعن بداية الشباب المتواضعة للموسم الجاري، قال "الموسم الماضي لعبنا بشكل رائع وفزنا بالعديد من المباريات ونافسنا حتى اللحظة الأخيرة على لقب الدوري، بدايتنا للموسم الجاري لم تكن جيدة لكن أعتقد أنه بالعمل وتكاتف الجميع سنفوز في المباريات القادمة ونعود للطريق السليم".

وأوضح المتوقع بلقب الدوري الأوروبي 3 مرات مع إشبيلية أنه يُفضل اللعب في مركز رقم 8 ليكون مرمى الفريق الخصم أمامه، لكنه مستعد لخدمة الفريق في أي مكان يطلبه منه المدرب.

وأتم قائلًا عن اللاعب السعودي الذي نال إعجابه "أحب اللاعبين الذين يلعبون كرة القدم السهلة ويصنعون اللعب، من خلال متابعتي للدوري والمنتخب السعودي أعجبت كثيرًا بلاعب الهلال سلمان الفرج، أسلوب لعبنا مختلف لكنه لاعب ذكي يُجيد التمرير والتحرك في المساحات الفارغة، بالنسبة لي هو لاعب من مستوى مرتفع في الدوري السعودي".

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