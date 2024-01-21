رسميًا | بانيجا يغادر الدوري السعودي والشباب يُودعه بطريقة مذهلة

نجم الشباب يُنهي رحلته في السعودية

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أعلن نادي الشباب السعودي رسميًا رحيل نجمه وقائده إيفر بانيجا عن صفوفه بعد 3 سنوات ونصف، وقد ودعه بطريقة جميلة عبر حساب النادي على منصة إكس.

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صاحب الـ35 عامًا انضم للشباب صيف 2020 قبل ثورة الانتقالات الأخيرة التي جاءت بنجوم العالم إلى دوري روشن، ورغم مستواه الممتاز وتأثيره الكبير مع الليوث إلا أنه فشل في تحقيق أي إنجاز حقيقي.

المصادر الصحفية المتابعة أكدت الأسبوع الماضي توصل اللاعب لاتفاق مع الشباب على فسخ عقده بالتراضي، مشيرة إلى أنه سينضم إلى نادي نويلز أولد بويز الأرجنتيني وسيُوقع معه عقدًا يمتد حتى ديسمبر 2025 مع إمكانية تجديده لعام آخر.

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نادي الشباب نشر مقطع فيديو وداعي لبانيجا وكتب معلقًا عبر منصة إكس "غادرنا كلاعب.. لكنه سيبقى في قلوبنا. وداعًا كابتن".

بانيجا لعب مع الشباب 108 مباراة في جميع البطولات سجل بها 25 هدفًا وصنع 22، وقد حصل على 22 بطاقة صفراء تحولت واحدة منها إلى حمراء فيما تعرض للطرد المباشر 4 مرات.

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