بانيجا تميمة حظ رونالدو في الملعب .. 11 مواجهة شهدت أرقامًا ساحقة لنجم النصر

النصر يُواجه الشباب اليوم في ديربي الرياض

تبرز مواجهة كريستيانو رونالدو مع إيفر بانيجا ضمن موقعة النصر والشباب المنتظرة في دوري روشن السعودي، والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأول بارك بالرياض.

النصر يحتاج للفوز ولا غيره لمواصلة الصراع مع الاتحاد على اللقب، حيث أن خسارته وفوز العميد على الباطن في جدة سيُتوجه رسميًا باللقب، فيما يسعى الشباب للحفاظ على مركزه الثالث بعدما عادله الهلال برصيد النقاط.

رونالدو وبانيجا هما النجمان الأكبر في النصر والشباب، والمواجهة بينهما تحمل طابعًا خاصًا بالطبع، خاصة أن كليهما سبق أن خاضا عديد المباريات المهمة في الدوري الإسباني وكأس الملك في إسبانيا.

المواجهة القادمة ستكون الـ12 بين اللاعبين لكنها الأولى بعيدًا عن القارة العجوز بل على الملاعب السعودية، والتي من المتوقع أن تشهد المزيد من تلك المواجهات الكبرى في الموسم القادم، ربما إحداها رونالدو ضد ليونيل ميسي.

رونالدو واجه بانيجا بقميص ريال مدريد فقط، فيما واجهه الأرجنتيني بقميصي فالنسيا وإشبيلية، وقد جمعهما لقاء واحد بالقمصان الدولية، ولكن التاريخ بينهما يشهد تفوقًا ساحقًا لصالح البرتغالي.

رونالدو استطاع الفوز في 8 مواجهات أمام بانيجا، ولم يخسر سوى 2 واحدة منهما انتهت لصالح الأرجنتين 2-1 أمام البرتغال، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

الشيء المثير للقلق بالنسبة للشبابيين وللتفاؤل بالنسبة للنصراويين هو قدرة رونالدو الكبيرة على إحراز الأهداف في وجود بانيجا، حيث استطاع تسجيل 12 هدفًا خلال مواجهات الأرجنتيني فيما لم يُسجل الأخير سوى هدف واحد.

Goal AR

ليس هذا فقط، بل استطاع رونالدو أن يُحرز الهاتريك خلال مواجهة الريال وإشبيلية في الليجا خلال موسم 2014-2015، كما سجل الثنائية 3 مرات، مما يُشير إلى أن بانيجا هو تميمة حظ رونالدو في الملعب!

تُرى هل سيتكرر هذا الأمر اليوم ويشهد ملعب الأول بارك ثنائية أو ثلاثية جديدة لنجم النصر في مرمى الشباب؟ سنرى ..