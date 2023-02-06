"بالون دور الغلابة" .. نيمار يفوز بالجائزة للمرة السادسة!

نجم باريس سان جيرمان هو اللاعب الأفضل في البرازيل عن العام الماضي.

حقق النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جائزة اللاعب الأفضل في البرازيل عن العام الماضي 2022 للمرة السادسة في مسيرته الكروية.

جاء هذا بحسب ما نشر اللاعب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، حيث احتفل بالجائزة التي يملك الرقم القياسي في الحصول عليها.

الجائزة تشبه إلى حد كبير الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم، لكن لونها مختلف بعض الشيء عنها.

ويتم تغيير شكل الجائزة بشكل مستمر، حيث يتم تقديم تصميم مختلف لها للفائز بها كل عدة سنوات، وتعد تلك هي المرة السادسة التي يفوز بها نيمار بعد 2014 و2015 و2017 و2020 و2021.

جدير بالذكر أن الجائزة كانت قد تم تقديمها للمرة الأولى عام 2008 وفاز بها أيضًا روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر وتياجو سيلفا وفيليبي كوتينيو.