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دوري أبطال أوروبا

بالوتيلي يسخر من المقارنة بين ميسي وكريستيانو رونالدو

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Getty Images
تعرف على رد فعل بالوتيلي على تفوق برشلونة على ليفربول في دوري الأبطال
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

سخر ماريو بالوتيلي، مهاجم مارسيليا الفرنسي، من المقارنة بين ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، ونجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو.

ميسي سجل هدفين وقاد برشلونة للفوز على ليفربول بثلاثية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلّق بالوتيلي على مستوى البرغوث أمام الريدز: "لأجل كرة القدم أرجو عدم مقارنة ميسي بصاحب القميص رقم 7 في يوفنتوس".

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وكان رونالدو قد خرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أياكس رغم تسجيل اللاعب لهدفي الذهاب والإياب.

جدير بالذكر أنّ كريستيانو رونالدو حقق دوري أبطال أوروبا 5 مرات مع مانشستر يونايتد وريال مدريد بينما حصدها ميسي 4 مرات رفقة النادي الكتالوني.

وعادل ميسي السجل التهديفي لرونالدو مع الأندية بتسجيل 600 هدفًا بعد ثنائية مباراة ليفربول.

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