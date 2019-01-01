الرئيس: بالوتيلي أبدى اهتمامه باللعب لفلامنجو

اللاعب حر الآن

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يعيش ماريو بالوتيلي فترة صعبة على صعيد مسيرته المهنية في كرة القدم، إذ انتهى عقده مع مارسيليا بنهاية الموسم الماضي ولم يجد حتى الآن فريقه الجديد.

وارتبط اللاعب بعدد من الأندية الإيطالية أبرزها بارما وفيرونا لكن المفاوضات فشلت لأسباب مختلفة.

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وبرزت في الآونة الأخيرة فرضية اللعب خارج أوروبا، وتحديدًا في البرازيل، إذ أشارت بعض المصادر الصحفية لوجود مفاوضات مع فلامنجو الذي يُدربه البرتغال جورج جيسوس.

رئيس النادي "رودولفو لانديم" لم يُنكر الأمر، بقوله "ليست أخبارًا جديدة لأي أحد أن المدرب جيسوس طلب ضم مهاجم جديد حين وصل لهنا".

"بالوتيلي لاعب ممتاز، وقد تواصل معه ماركوس براز وبرونو سبيندل خلال رحلتهما لأوروبا، لقد أظهر اهتمامًا باللعب لفلامنجو وقال أنه يحب فعل هذا".

"لم يتطور الأمر لأبعد من ذلك، كانت محادثة سريعة، هذا ما أخبراني به. هو لاعب رائع دون شك، لكن الأمر يحتاج للكثير من العمل. صحيح أنه لاعب مجاني في السوق، لكن لم يحدث شيء أكثر مما قلت. كان هناك تواصل وأبدى اهتمامه باللعب هنا، ولم يتطور الأمر عن هذا الحد بعد".

يُذكر أن بالوتيلي لعب لعديد الأندية في مسيرته الكروية في القارة العجوز، أبرزها الإنتر وميلان ومانشستر سيتي وليفربول ونيس ومارسيليا.