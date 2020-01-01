بالوتيلي: أمتلك ذكريات جيدة عن البريميرليج

بالوتيلي يشعر بالحنين لتجربتي ليفربول ومانشستر سيتي

قال المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي إنه يمتلك العديد من الذكريات الإيجابية عن البريميرليج من خلال تجربته في البطولة الإنجليزية.

وكان بالوتيلي قد لعب في صفوف مانشستر سيتي وليفربول في إنجلترا، في فترة حقق فيها لقب وحيد للدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال هذه الرحلة أثار بالوتيلي العديد من المشاكل والشغب كعادته في كل مكان تطأه أقدامه، ليعود من جديد إلى إيطاليا ثم فرنسا ثم عودة إلى السيري آ.

المزيد من الفرق

وحول البريميرليج، أكد ماريو بالوتيلي أنه يمتلك ذكريات جيدة عن البطولة الإنجليزية والتي يصفها كما يصفها الكثيرون بأنها الأقوى في العالم.

وأضاف: "أنا أقول دائمًا أنني مجنون، ولكن في إنجلترا لم أكن مجنونًا، فقد كنت صغيرًا فقط، وفي بداية مسيرتي كذلك كنت أبلغ 17 عامًا فقط"

وتابع: "هناك مدربان أشعر بالتقدير على ما فعلوه من أجلي أولهما روبيرتو مانشيني لأنه أخذني عندما كنت صغيراً ومجنوناً، والثاني هو لوسيان فافر مع نيس"

وأردف: "في البداية أخطأت كثيرًا بسبب صغر سني، الجميع يعلم أنك كمراهق تريد أن تفعل هذه الأشياء التي يفعلها المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا"

جاسوس ومخرج أفلام إباحية.. أغرب الأعمال الجانبية للاعبي كرة القدم

يذكر أن ماريو بالوتيلي قد حقق الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي في 2012، بينما لم يحقق أي شيء مع ليفربول في تجربة قصيرة.