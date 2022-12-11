"بالهنا والشفا".. الفرنسيون يردون على سخرية الإنجليز!

مازن زكيمازن زكي
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Giroud France celebratingGetty
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الفرنسيون يردون بقوة على الصحافة الإنجليزية

لن تمر خسارة المنتخب الإنجليزي من أمام الإعلام الفرنسي مرور الكرام بكل تأكيد، فنحن نتحدث عن فريقين من الأكبر والأفضل حاليًا في أوروبا، والطرف المنتصر سيستغل كل الفرص للسخرية من المهزوم.

وهو ما يمكننا أن نراه فيما نشرته صفحة شركة المراهنات الفرنسية "BetClic" عبر موقع تويتر للسخرية من غلاف صحيفة ذا صن.

حيث نشرت شركة المراهنات الصورة التي استخدمتها الصحيفة الإنجليزية لتخويف الفرنسين قبل اللقاء، وكتبت عليها: "إفطار جيد للجميع!".

ومن الصدف العجيبة أن هاري كين، النجم الإنجليزي الذي استخدمته الصحيفة الإنجليزية قبل مواجهة فرنسا كان الرجل الذي أخرج فريق الأسود الثلاثة من المونديال بعد إهداره لركة الجزاء الثانية.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي سوف يلعب ضد المغرب في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 يوم الأربعاء المقبل.

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  • 61843فرنسا، 2018
  • 45039ألمانيا، 2014
  • 85895إسبانيا، 2010
  • 30386إيطاليا، 2006
223163 الأصوات
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