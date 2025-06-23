على طريقة رونالدو .. نجم بالميراس يتعهد باستفزاز ميسي في تلك الحالة!

لاعب بالميراس يتعهد باستفزاز ميسي...

ماذا حدث؟

يستعد بالميراس لمواجهة ليونيل ميسي، الفائز بثماني كرات ذهبية، وفريقه إنتر ميامي في كأس العالم للأندية. ويحتل كلا الفريقين المركز الأول والثاني برصيد أربع نقاط قبل هذه المباراة التي ستقام في ملعب هارد روك في جنوب فلوريدا.

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سجل ميسي هدفًا رائعًا من ركلة حرة لصالح فريقه في الدوري الأمريكي في آخر مباراة له، وهو يطمح إلى تحطيم رقم رونالدو في عدد الأهداف المسجلة، كما أنه مصمم على مساعدة فريقه في الوصول إلى دور الـ16 من مونديال الأندية.

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ماذا قال موريلو؟

يعتزم موريلو إعاقة مسيرة الأرجنتيني وإحباطه، كما يأمل لاعب الوسط البالغ من العمر 28 عامًا في تقديم مساهمة حاسمة في الثلث الأخير من الملعب. وقال عن الجدل الدائر منذ فترة طويلة حول من هو الأفضل بين رونالدو وميسي: "أنا من مشجعي رونالدو. إنه لاعب متكامل للغاية. أعتقد أن موقفه جيد وإيجابي أيضًا. وأرى أن ما يميزه هو انضباطه. أنا أحترم ذلك كثيرًا، انضباطه وروتينه بالكامل. لذا، بلا شك، هذا ما يميزه، أنا معجب به حقًا".

وأضاف موريلو عندما سُئل عما إذا كان سيقوم باحتفال رونالدو الشهير إذا سجل هدفًا ضد إنتر ميامي: "نعم، نعم. سأفعل ذلك".

هل تعلم؟

مواجهة ميسي هي مناسبة خاصة لأي لاعب، لكن موريلو يؤكد أنه لن يطلب تبادل القمصان مع بطل كأس العالم 2022 وقال: "لن أدخل في هذا الجدل. هناك الكثير من الناس الذين سيطلبون ذلك. لا بأس. فقط سأقوم بمراقبته جيدًا حتى نتمكن من القيام بعملنا".