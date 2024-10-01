بالمر يخطف الأضواء في فانتازي الدوري الإنجليزي.. ومدافع ليستر نجم فوق العادة

كيف كانت الجولة في الدوري الإنجليزي؟!

خطف لاعب وسط تشيلسي المتألق كول بالمر، الأضواء في الجولة السادسة من فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول برعاية أمازون السعودية، وذلك بعدما قاد البلوز للفوز على برايتون (4-2)، مسجلا بنفسه الأهداف الأربعة "سوبر هاتريك".

ويثبت بالمر كل جولة أنه أصبح من صفوة لاعبي الفانتازي في الدوري الإنجليزي، ولا ننصح أبدًا أن يخرج من أي تشكيلة لحساب أي لاعب آخر أيًا من كان.

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

أبرز المتألقين

في مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في بداية الجولة، تألق جوسكو جفارديول مدافع السيتي وسجل هدفًا وحصل على 8 نقاط، فيما حصل أنتوني جوردون على ضربة جزاء ونفذها بنجاح ليسجل هدف التعادل ويجمع 7 نقاط.

Amazon

وفي مباراة أرسنال ضد ليستر سيتي كان التألق من نصيب الثنائي لياندرو تروسارد وجابرييل مارتينيلي، حيث حصل الأول على 15 نقطة، فيما جمع البرازيلي 10 نقاط، وسجل مدافع الثعالب هدفين ليجمع لملاكه 12 نقطة.

وجمع كول بالمر 22 نقطة كاملة كأعلى حصيلة في الجولة، فيما تألق جناح إيفرتون كذلك ماكنيل وسجل هدفي الفوز على كريستال بالاس وحصل على 12 نقطة.

وسجل ديلاب مهاجم إيبسويتش تاون هدفين قاد بهما الفريق للتعادل أمام أستون فيلا وجمع 10 نقاط، بينما سجل أولي واتكينز هدفا وصنع الآخر ليحصل على 9 نقاط.

وكان أبرز المتألقين في توتنهام كولوسيفسكي الذي حصل على 8 نقاط، إلى جانب فان دي فين الذي صنع هدفا إلى جانب نقاط الكلين شيت وحصل على 9 نقاط.

التشكيلة المثالية

حراسة المرمى: لينو (6 نقاط)

الدفاع: جاستن (12 نقطة) - فان دي فين (9 نقاط) - جفارديول (8 نقاط)

الوسط: بالمر (22 نقطة) - تروسارد (15 نقطة) - ماكنيل (12 نقطة) - مارتينيلي (10 نقاط) - كولوسيفسكي (8 نقاط)

الهجوم: ديلاب (10 نقاط) - واتكينز (9 نقاط)

Goal AR