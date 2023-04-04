بالفيديو| بسبب لوكاكو.. حالات طرد وشجار عنيف في ديربي إيطاليا بين إنتر ويوفنتوس

ماذا فعل لوكاكو لكي يطرد؟

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، نتيجة مباراة إنتر ضد يوفنتوس في قمة المباريات بنصف نهائي كأس إيطاليا مساء اليوم الثلاثاء.

وأعاد روميلو لوكاكو، إنتر للمباراة في اللحظات الأخيرة بعد تسجيله هدف التعادل في الدقيقة 94 عن طريق ضربة جزاء مما أثار غضب يوفنتوس ولاعبيه.

وعقب الهدف احتفل لوكاكو بوضع إصبعه على فمه وهو ينظر لجماهير يوفنتوس، ما تسبب في غضب لاعبي الفريق وأدى إلى حدوث مشاجرة بينهم.

وأظهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية والحمراء في وجه لوكاكو بعدها مباشرة وسيغيب المهاجم البلجيكي عن مباراة الإياب.

واشتعلت أحداث المباراة بعد نهايتها وتم طرد هاندانوفيتش وكوادرادو من جانب حكم المباراة، وبالتالي فإن حارس المرمى والجناح سيغيبان عن مباراة الإياب أيضًا يوم 26 أبريل المقبل في سان سيرو.

وتوجه إيدن دزيكو، نحو عدد من مشجعي إنتر مشيرًا إلى الشعار على السترة وحدثت مشاجرات أخرى بين لاعبي الفريقين أيضًا في النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس.