بالصور .. مذكرة تهديد ضد هيرموسو وبيان للدفاع عن روبياليس في قبلة المونديال

بيان بالوثائق والصور للدفاع عن رئيس الاتحاد الإسباني

أعلن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم رده على جيني هيرموسو ببيان رسمي يصرح بأن لويس روبياليس "لم يكذب".

زعم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة أن تصرفاته في حفل نهائي كأس العالم للسيدات "كانت بالتراضي" وأنه لا يرى سببًا للتنحي عن المنصب.

هيرموسو قامت في وقت لاحق بتوضيح أن القبلة "لم تكن تحت موافقتها" وبدلاً من ذلك "تم طلبها لإصدار بيان مشترك لتخفيف الضغط"، والآن، أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا مصحوبًا بصور يدافع فيه عن روبياليس.

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وقال البيان: "علم الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم بالبيان الذي أصدره اتحاد اللاعبات المحترفة "فوتبرو" فيما يتعلق بتدخل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، السيد لويس روبياليس، في مناسبة الجمعية العامة الاستثنائية للاتحاد الإسباني لكرة القدم".

وأضاف: "في مذكرة الاتحاد، يقال إنه يتحدث نيابة عن السيدة جينيفر هيرموسو ويُنسب إليها بعض التصريحات التي يتم نقلها من قبل اللاعبة بعلامات اقتباس، مما يعني أنها تم التعبير عنها من قبلها".

وواصل: "يرغب الاتحاد الملكي لكرة القدم الإسبانية في إبلاغ الهيئات المختصة في الاتحاد التي تقوم بمعالجة الشكاوى التي تقدم بها إلى الاتحاد بمحاولة الاتصال بالسيدة جينيفر هيرموسو، ولكن دون جدوى في كل الأوقات".

وأردف البيان: "يعلن الاتحاد الملكي لكرة القدم الإسبانية عن تقديم قدر من الإجراءات القانونية التي قد تتطلبها للدفاع عن شرف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الذي عرض بشكل واضح وبسيط كيفية حدوث الأحداث التي تسببت في الصراع والسخرية من جزء واسع من المجتمع ضد السيد الرئيس".

وأكمل: "تقول المذكرة (بين علامات الاقتباس المنسوبة إلى السيدة جينيفر هيرموسو): "أريد أن أوضح أنه، كما هو مبين في الصور، لم "أوافق في أي وقت على القبلة التي قدمها لي وبالطبع لم يكن لدي أي نية في رفع الرئيس"، "لا أتسامح بشكل يمكنني أن تتسائل كلمتي، ولا يمكن أن يتم اختراع كلمات لم أقلها".

وتابع: "في سياق الدولة القانونية، كما دافع الرئيس عنها، يتم مقابلة الآراء بالوقائع والأدلة ويتم رد الأكاذيب في المحكمة".

وأكمل: "أراد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم التعامل مع هذه القضية بأقصى احترام للاعبين والمؤسسات وفقط عندما يتم تجاوز خط أحمر لا يمكن تحمله، خرج علناً ليقدم نسخته من الأحداث".

وأضاف: "تم التحقق من نسخة الرئيس للأحداث في الملفات الداخلية التي تم فتحها، وحتى اليوم لم تستجب السيدة جينيفر هيرموسو لأي من الطلبات المقدمة".

وأكد: "الدليل الأول على أن الحقائق التي كشفها السيد الرئيس صحيحة تماما وأنه لا يكذب، سنبدأ في تزويدها في هذا البيان بالصور المصاحبة".

ويستمر البيان في تضمين أربع صور بهدف شرح تصرفات روبياليس في كأس العالم.

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وواصل البيان: "تمسك السيدة جينيفر هيرموسو بذراعي رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم من الخلف، بينما يبقى السيد الرئيس ذراعيه منطويين على الجزء العلوي من ظهر اللاعبة لذلك، لا يمكن ممارسة أي قوة يمكن رؤية كيف أن لدى السيد الرئيس كعبي قدميه مرتفعين قليلاً".

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وتابع: "تحتفظ السيدة جينيفر هيرموسو بذراعيها حول ظهر السيد الرئيس ويبقى السيد الرئيس ذراعيه فوق جسم اللاعبة يتم التحقق من كيفية ارتفاع كعبي السيد الرئيس بالفعل بشكل أعلى".

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وركز البيان: "تواصل السيدة جينيفر هيرموسو الإبقاء على ذراعيها في نفس موضع جسم الرئيس بينما يجب على الرئيس أن يقرب ذراعيه من ظهر اللاعبة نتيجة لرفعه لها عن الأرض وللحفاظ على التوازن".

وواصل: "إن ميل ظهر السيدة جينيفر هيرموسو الذي يحدث عندما تقوم بعمل من أعمال القوة أمر لا جدال فيه".

وتابع: "تتمتع قدمي السيد الرئيس بالارتفاع بشكل واضح وجلي نتيجة لعملية الرفع التي قام بها اللاعبة".

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وأردف: "تستمر السيدة جينيفر هيرموسو في الإبقاء على ذراعيها في نفس موضع جسم الرئيس بينما يجب على الرئيس أن يستمر في التمسك باللاعبة لكي لا يسقط، ومن الواضح أن تجويف جسم اللاعبة يتناسب مع القوة الرفع التي تقوم بها".

"يبدو أن قدمي السيد الرئيس مرفوعة عن الأرض نتيجة لتصرفات اللاعب."

واختتم البيان بإصرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم على أن روبياليس لم يكذب، ويعلن عن خطط لبدء إجراءات قانونية ضد اتحاد فوتبرو.