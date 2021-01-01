بالصور: تسريب صور لقميص ريال مدريد الجديد.. مفاجأة كبرى

صورة غير متوقعة..

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لقميص ريال مدريد الذي سيرتديه الموسم المقبل، والذي حمل ألوانًا مختلفة عن المعتادة للنادي الملكي.

وبحسب الصورة التي نشرها موقع "فوتي هيدلاينز"، فإن قميص الريال الجديد سيحتوي على اللون الأزرق بصورة أكبر على الذراعين والرقبة، مع بعض الطلاء من اللون البرتقالي.

كما أن المفاجأة ستكون لون القميص البديل، إذ أنه سيكون أزرق اللون في الموسم المقبل مع وضع اللون البرتقالي حول الرقبة.

وبحسب الموقع، فإن قميص ريال مدريد الأساسي بهذه الألوان هو تكريم لـ"Plaza de Cibeles"، المكان الذي يجتمع فيه دائمًا جماهير الميرينجي عند النجاحات.

Possible Real Madrid jersey for the next season leaked by Footyheadlines.



Yes or no? pic.twitter.com/z6MPmQMdUB — Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) March 17, 2021

سواءً الأزرق أو البرتقالي، هذه هي الألوان التي يمكن رؤيتها نهارًا وليلًا في المكان الذي يعتبر رمزًا من رموز تجمعات ريال مدريد.

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ولا يُعرف حتى الآن موعد الإعلان الرسمي عن القميص وموعد ارتداء ريال مدريد له، وإن كان من المتوقع أن يكون في شهر مايو المقبل كما تجري العادة دائمًا.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يدخل على شهر عصيب سيلتقي خلاله بليفربول في دوري أبطال أوروبا ثم يلعب الكلاسيكو لحساب الدوري الإسباني.