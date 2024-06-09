بالرغم من قلة مشاركاته ريال مدريد يمنع لاعبه من الرحيل

ريال مدريد يرفض رحيل لاعبه...

ترفض إدارة ريال مدريد، التخلي عن لاعب الفريق داني سيبايوس، بسهولة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالرغم من رغبة اللاعب في الرحيل.

وارتبط اللاعب صاحب الـ 27 عامًا، بالرحيل عن صفوف ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني لفريقه في الموسم الحالي، وقلة مشاركاته.

عدم حصول سيبايوس، على فرصة للمشاركة بشكل منتظم هذا الموسم، حرم اللاعب من فرصة التواجد مع منتخب بلاده في يورو، مما دفعه لطلب الرحيل للحصول على فرصة للمشاركة بشكل أكبر.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد، لن يمانع رحيل اللاعب الإسباني، إلا بعد وصول عرض مادي مناسب، بعد تمسك المدرب كارلو أنشيلوتي باستمرار اللاعب.

ووافق داني سيبايوس، على تجديد عقده مع ريال مدريد، لمدة أربع سنوات في الصيف الماضي، على آمل أن يشارك بشكل منتظم هذا الموسم، ويستمر في التواجد مع منتخب بلاده ببطولة اليورو.