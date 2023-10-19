بالرغم من خروج الشيخ جاسم من الصفقة .. تعطل جديد في بيع مانشستر يونايتد

تأخر جديد في عملية بيع مانشستر يونايتد...

لم تتخذ إدارة مانشستر يونايتد، موقفها النهائي في عملية بيع النادي، والتي بدأت المفاوضات فيها مع رجال الأعمال منذ شهر نوفمبر الماضي.

وارتبط بعض رجال الأعمال وعلى رأسهم الشيخ جاسم بن حمد، ورجل الأعمال جيم راتكليف، بشراء أسهم الشياطين الحمر في ظل رغبة عائلة جليزر، مالكة النادي في بيعه.

ولكن قرر الشيخ جاسم قبل أيام الخروج والانسحاب من الصفقة بشكل رسمي، ليقترب بعدها السير جيم راتكليف، من شراء بعض أسهم مانشستر يونايتد، بنسبة تصل إلى 25%.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب التقارير الصحفية، فإن أحد المصادر المقربة من راتكليف، أكدت أن عملية شراء الأسهم لازالت في بدايتها، وهناك الكثير من الأمور يجب أن تحدث قبل عملية الشراء بشكل رسمي.

ومن جانبه يدرس راتكليف، بعض الأمور لتحسين وضع الفريق في حال تمكنه من شراء الأسهم، إذ يسعى للتعاقد مع مدير رياضي جديد، ومدير فني للشياطين الحمر، إذا استمر تراجع النتائج تحت قيادة تين هاج.