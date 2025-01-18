"لا يمكن أن يستمر هذا".. بالدي ضحية جديدة للعنصرية في الدوري الإسباني

ماذا حدث مع لاعب برشلونة؟!

تعرض أليخاندرو بالدي، لاعب برشلونة، لهتافات عنصرية خلال مباراة فريقه ضد خيتافي في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني، ليصبح آخر ضحايا آفة العنصرية المتفشية في ملاعب كرة القدم الإسبانية

وأكد بالدي في تصريح لشبكة "موفيستار" عقب المباراة أنه تلقى إهانات عنصرية خلال الشوط الأول، وقال: "‏تلقيت اليوم هتافات عنصرية كان علي أن أقول ذلك، لا يمكن أن يستمر هذا الأمر. سمعتها خلال الشوط الأول وأبلغت الحكم، وقد قام بتفعيل البروتوكول".

ولم يكشف بالدي عن المزيد عن طبيعة الهتافات التي وجهت إليه، لكنه بدا غاضبًا ومحبطًا من تكرار هذه الأحداث المؤسفة في ملاعب الليجا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لاعبون في الدوري الإسباني لإساءات عنصرية، وكان أبرزها ما حدث مع فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، الذي تعرض لهتافات عنصرية في عدة مباريات.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد سقط في فخ التعادل مع خيتافي بهدف لكل فريق ليهدر المزيد من النقاط في صراع الليجا الثلاثي رفقة ريال وأتلتيكو مدريد.