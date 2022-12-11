بالدموع .. عودة "الملك" بنزيما إلى ليون

بنزيما يعيش الحلم

عاد نجم ريال مدريد كريم بنزيما إلى فريقه القديم ليون لليلة واحدة من أجل تقديم الكرة الذهبية التي فاز بها مؤخراً عقب موسم استثنائي مع الملكي.

واستغل ليون مباراته مع نيس الأخيرة قبل كأس العالم، والتي انتهت بالتعادل 1-1 في الدوري الفرنسي، ليقدم صاحب الأصول الجزائرية الجائزة لجماهير الفريق.

ودخل بنزيما قبل المباراة ملعب "جروباما" الذي تجهزت جماهيره بالأضواء لاستقبال نجمها السابق، وتم استقباله من قبل مسؤولي ليون في أرضية الملعب مع الكرة الذهبية.

وانهمرت دموع نجم الفريق الملكي مع ترديد الجماهير لاسمه في المدرجات الملعب الذي غادره نحو سانتياجو برنابيو في 2009.

يذكر أن بنزيما غائب عن المشاركة في الأسابيع الماضية مع ريال مدريد بسبب الإجهاد العضلي، ولكن سينضم بشكل طبيعي لمعسكر فرنسا استعداداً للمونديال في الساعات المقبلة.