بالدليل .. "ظروف الاتحاد أسوأ من الأهلي ولكن!"

الاتحاد يُعاني أكثر من الأهلي، فمن سيتفوق الليلة؟

لا حديث يعلو الآن على مباراة الاتحاد أمام الأهلي المصري، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023 المقامة في جدة.

وقال الإعلامي محمد الشيخ عبر برنامج "أكشن مع وليد": "ظروف الاتحاد أسوأ من الأهلي الموسم الحالي، بتغيير المدرب والفوضى التنظيمية على مستوى اللاعبين الأجانب، والإصابات بعودة رومارينيو وحمد الله وإصابة فابينيو والظروف التي مر بها الفريق".

وتابع: "لكن هناك عدة أمور تحضر تجعل هناك آمال كبيرة لتجاوز الاتحاد الأهلي، أولًا قيمة الحدث الذي يقام في السعودية، بالإضافة إلى أن الكرة السعودية كعبها عالي على المصرية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واختتم الشيخ تصريحاته قائلًا: "جمهور الأهلي سيكون له تأثير في المباراة سواء قل عدده أو زاد، ولذلك المباراة تتشابه في جميع الظروف، خاصة في ظل معاناة الأهلي هجوميًا".

ومن المقرر أن يصعد الفائز من مواجهة الأهلي أمام الاتحاد، لملاقاة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الإثنين المقبل.