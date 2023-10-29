بالخطأ أم مقصودة؟ جون سينا ينشر صورة لمارك كوكوريلا!

ماذا يقصد سينا من صورة كوكوريلا؟

لفت نجم المصارعة WWE الأنظار إليه خلال الساعات الماضية، بعدما قام بنشر صورة لمارك كوكوريلا مدافع نادي تشيلسي، عقب خسارته أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي.

وخسر تشيلسي أمام برينتفورد بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت، بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقام سينا بنشر صورة لكوكوريلا عبر حسابه على منصة "إنستجرام"، مما جعل جماهير تشيلسي في حيرة من أمرهم، حيث استنتج البعض أن سينا يقصد السخرية من ناديهم، خاصة أن الصورة جاءت بعد الهزيمة.

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كما رأى بعض المشجعين أن سينا يُريد لفت الانتباه إلى أداء كوكوريلا في مباراة برينتفورد بشكل فكاهي، إلى أن اللاعب "غير مرئي" خلال المباراة.

يأتي ذلك بعدما اختار كوكوريلا جون سينا ليكون هو الممثل الذي يرغب أن يمثل فيلم عن حياه، لأنه دائمًا معجبًا بأسلوبه في القتال ومسيرته في WWE.