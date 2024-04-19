بالجرم المشهود.. إيقاف حارس الأرجنتين بسبب تسليط الليزر على أعين الخصوم!

لقطة غير متوقعة من الحارس الأرجنتيني...

شهدت مباراة مونتيري، وتيجريس أونال، في الدوري المكسيكي، لقطة غير متوقعة من الحارس ناهويل جوزمان، لاعب تيجريس، بعد استخدامه الليزر وتسليطه على أعين الخصوم.

ولعب مونتيري، أمام تيجريس اونال يوم 14 أبريل الحالي، في الدوري المكسيكي، وغاب الحارس صاحب الـ 38 عامًا عن اللقاء بسبب الإصابة وجلس في مقصورة الملعب.

والتقطت عدسات الكاميرات، الحارس الأرجنتيني، وهو يستخدم الليزر ويسلطه على أعين لاعبي فريق مونتيري، مما تسبب في حالة غضب كبيرة من الاتحاد المكسيكي والفريق المنافس.

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ونشر الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بيانًا، يهاجم فيه تصرف اللاعب وجاء فيه: "نظرًا للواقعة غير المسبوقة، فإن العقوبات المترتبة عليها يجب أن تكون علامة فارقة في رياضتنا، للجميع سواء لاعبين أو مدربين ومشجعين".

وتم فرض غرامة مالية على الحارس جوزمان، بالإضافة إلى إيقافه 11 مباراة، لينتهي موسمه الحالي مع تيجريس، وسيغيب أيضًا عن بداية الموسم القادم بسبب الإيقاف.