بالتوازي مع الاتحاد وبنزيما .. تحرك عاجل من الهلال لحسم صفقة ليونيل ميسي

هل يحسم الهلال صفقة ميسي؟

في ظل اقتراب نادي الاتحاد من التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، تحرك نادي الهلال بشكل عاجل من أجل حسم صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي وأحمد كعكي، متواجدة حاليًا في العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل إتمام صفقة بنزيما.

وأشار الصحفي ماتيو موريتو إلى أن وفد سعودي سافر إلى باريس ليلة أمس السبت، من أجل محاولة التوقيع مع ليونيل ميسي، للانضمام إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأضاف موريتو أن ميسي يتمنى اللعب في صفوف برشلونة الإسباني، ولكنه في حاجة إلى بعض الضمانات من أجل إتمام الصفقة.

كما دخل أيضًا إنتر ميامي الأمريكي في مفاوضاته مع ميسي، حيث قدم عرضًا هو الآخر خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل إقناع ميسي بالتوقيع له.