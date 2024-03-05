بالتعاون مع كريستيانو رونالدو .. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة جديدة رسميًا

مفاجآت وزير هيئة الترفيه لا تنتهي..

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن مفاجأة جديدة لعشاق الرياضة، في المملكة العربية السعودية والعالم أجمع.

آل الشيخ دائمًا ما يقوم برعاية العديد من الأحداث الرياضية الكبرى، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، آخرها كأس مصر بين العملاقين الأهلي والزمالك، وقبلها بطولة "موسم الرياض" الودية، التي جمعت الهلال والنصر وإنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وفي هذا السياق.. أعلن آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إقامة مشروع ضخم، مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، في العاصمة الرياض.

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وأشار معالي المستشار، إلى أن المشروع المشترك مع رونالدو، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي، خلال الأشهر القادمة؛ دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ووصف تركي آل الشيخ، الأسطورة البرتغالية بـ"الأفضل في العالم" في مجال كرة القدم؛ قائلًا: "انتظروا مفاجآت كبيرة قريبًا".

جدير بالذكر أن آل الشيخ، كان قد أكد في وقتٍ سابق، على إقامة مشروع ترفيهي ضخم، بالتعاون مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، في "موسم الرياض" القادم.