بالأرقام والتاريخ.. آرسنال قريب من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي!

هل يحقق آرسنال لقب الدوري؟

يتصدر فريق آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، بعد أن انتصر النادي اللندني على برايتون بنتيجة 4-2، واستغل تعثر مانشستر سيتي أمام إيفرتون.

حاليًا يتواجد فريق الجانرز في المركز الأول بعد الحصول على 43 نقطة من خلال 16 جولة، فيما يقع الفريق السماوي في المركز الثاني بـ 36 نقطة.

وبعد وصول آرسنال لهذا المركز في تلك المرحلة، نشرت شبكة سكاي إحصائية لأفضل البدايات التي حدثت من الفرق الإنجليزية الكبيرة بالدوري.

وجاءت بداية توتنهام الكبيرة في موسم 1960-1961 بـ 46 نقطة، وانطلاقة سيتي في موسم 2017-2018 بـ 46 نقطة، وليفربول موسم 2019-2020 بـ 46 نقطة، وتشيلسي موسم 2005-2006 بـ 43 نقطة.

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وحتى الآن، يمتلك آرسنال 43 نقطة بعد 16 جولة، والعامل المشترك بين كل هذه الفرق أنها حققت اللقب في نهاية المطاف، وهو ما يزيد من آمال وطموحات عشاق الجانرز في الحصول على البطولة.