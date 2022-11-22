بالأرقام.. فوز السعودية على الأرجنتين أكبر معجزة في تاريخ كأس العالم!

كذب المنجمون ولو صدقوا!

باتت المعجزة التي حققها الأخضر السعودي ضد الأرجنتين حديث العالم، وكالة "رويترز" للأنباء استعرضت بالأرقام كيف أن تلك هي أكبر معجزة رقمية في التاريخ!.

لقد فاز الأرجنتينيون على السعودية وقد كانت الإحصاءات تشير إلى أن النسبة لا تتعدى 8.7% لحدوث هذا الاحتمال، وفقًا لمؤسسة "نيلسن جراسينوت" لتحليل البيانات، وهي أقل نسبة في تاريخ كأس العالم تتحقق.

الرقم السابق كان لمصلحة أمريكا حين فازت على إنجلترا في كأس العالم 1950 متخطية احتمال الـ 9.5% للفوز.

السعوديون أتوا من مسافة أبعد، وحققوا المعجزة بالانتصار على ميسي ورفاقه وباتت تلك بالأرقام أقوى معجزة كروية في تاريخ كأس العالم.

يضاف هذا الرقم إلى أرقام أخرى عديدة في تاريخ السعودية بكأس العالم إذ باتت أول منتخب عربي يحقق الفوز على الأرجنتين أو أي منتخب أمريكي جنوبي في تاريخ كأس العالم.