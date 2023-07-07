بالأرقام.. جمهور برشلونة لا يرغب في حضور مباريات الفريق على "مونتجويك"

برشلونة يواجه أزمة في قيمة تذاكره الموسمية

تلقى برشلونة أخيرًا 16864 طلبًا لحضور المباريات في ملعب مونتجويك خلال موسم 2023-24، في ظل أن الموعد النهائي للأعضاء لطلب التذكرة الموسمية هو الخميس المقبل.

ولن يمدد النادي هذه الفترة وسيبحث عن الصيغ التي تقدم للأعضاء تصاريح حضور المباريات بالأسعار الممكنة، فيما تبدو المفاوضات حول تلك الصيغة مفتوحة بين النادي وأعضائه.

لم يكن لتخفيض أسعار التذاكر الموسمية لأعضاء برشلونة في مونتجويك التأثير الذي أراده النادي، فمن بين 27000 مكان متاح، لم يصل عدد الأعضاء الذين طلبوا التذكرة الموسمية إلى 17000 شخص حتى!.

في 28 يونيو، تم فتح عملية التقديم لجميع أعضاء برشلونة وبعد مراجعة الأسعار وتخفيضها تراوح سعر التذكرة الموسمية بين 255 - 870 يورو، ووصلت نسبة التخفيض في ظل ضعف الطلب إلى أكثر من 50٪ في بعض الحالات.