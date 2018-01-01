بالأرقام.. فاردي تخصص التسجيل في الكبار

جيمي فاردي يواصل التسجيل في شباك الكبار

فيسبوك تويتر محمد عماد

قاد جيمي فاردي فريقه ليستر سيتي لتحقيق الفوز بهدفٍ وحيد على نظيره تشيلسي، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من البريميرليج.

فاردي الذي وصفه الكثيرون بأنه مهاجم الموسم الواحد، بعد تألقه مع الثعالب والفوز بالبريميرليج موسم 2015/2016، نجح بالأرقام بأن يبرهن تخصصه في هز شباك الكبار.

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هدفه في تشيلسي هو الهدف رقم 13 من ضمن آخر 15 مباراة له أمام الستة الكبار في البريميرليج.

المهاجم الدولي الإنجليزي وصل إلى هدفه رقم 68 في البريميرليج حتى الآن، 28 هدفًا منهم جاءت في شباك الستة الكبار، ضد آرسنال ستة أهداف، ضد تشيلسي ثلاثة أهداف، ضد ليفربول سبعة أهداف، ضد مانشستر سيتي أربعة أهداف ومثلهم ضد مانشستر يونايتد وتوتنهام.

الأهداف الـ 28 التي أحرزها فاردي ضد الكبار تمثل نسبة 41% من عدد أهدافه بشكل عام في المسابقة، كما أن الأهداف الـ 28 جاءت في 48 مباراة.