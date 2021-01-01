بالأرقام.. الحظ يرفض مكافأة رونالدو على تألقه أمام جنوى!

سيعوض ذلك بالتأكيد..

قدّم كريستيانو رونالدو مباراة جيدة من الناحية الرقمية مع فريقه يوفنتوس أمام جنوى في الدوري الإيطالي، رغم أن الحظ عانده ورفض مكافآته على مستواه طيلة التسعين دقيقة.

وكان يوفنتوس قد انتصر على جنوى بثلاثية لهدف في أليانز ستاديوم، وأتت أهداف البيانكونيري عبر ويستون مكيني وألفارو موراتا وديان كولسوفسكي.

وتظهر الأرقام أن رونالدو كان خطيرًا على المرمى للغاية، حيث صوّب باتجاه مرمى الحارس ماتيا بيرن 6 مرات، 2 منهم بين القائمين والعارضة، وواحدة اعترضها الدفاع، وثلاثة بعيدًا عن الشباك.

الدون البرتغالي أتيحت له فرصة تسجيل كبيرة للتسجيل، ولسوء حظه فارتطمت الكرة بالقائم وحُرم من أن يزور شباك جنوى.

فقد رونالدو الكرة في 11 مناسبة، مع الأخذ في الاعتبار أنه لمس الكرة في 52 مرة مع دقة تمريرات عظيمة للغاية وصلت لـ89%.

تألق الدون يمكن أن يفهم من أنه قام بخمس مراوغات صحيحة من أصل خمس محاولات بنجاح قياسي 100%، كما تفوق على كافة مدافعي جنوى في 7 التحامات أرضية من أصل 7 أيضًا.

في النهاية ورغم أن الأرقام تظهر مدى جودة صاحب الـ35 عامًا وظهوره بصورة جيدة، عجز الدون عن التسجيل، إلا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة تصدر ترتيب هدافي الكالتشيو.

الجدير بالذكر أن رونالدو أحرز هذا الموسم على صعيد الكالتشيو حتى الآن 25 هدفًا ويبتعد بفارق أربعة أهداف عن أقرب الملاحقين، روميلو لوكاكو.