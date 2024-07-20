بعد باكيتا وقدوس .. دوري روشن يراقب نجمًا ثالثًا من وست هام وشرط النادي الإنجليزي!

3 لاعبين مطلوبين من وست هام يونايتد..

قررت إدارة نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، رصد أسعار عقود الثلاثي محمد قدوس ولوكاس باكيتا، وكذلك المغربي نايف أكرد الذي انضم لقائمة المطلوبين في دوري روشن السعودي.

وارتبط اسم الغاني محمد قدوس والبرازيلي لوكاس باكيتا، بوجود اهتمام سعودي من أجل التعاقد مع اللاعبين، ليأتي نايف أكرد عضوًا ثالثًا من وست هام، على رادار صندوق الاستثمارات العامة، في إطار مساعي أندية دوري روشن لتدعيم صفوفها، بعد فتح باب الانتقالات الصيفية، والذي يستمر حتى 2 سبتمبر المُقبل.

وذكر الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، عبر شبكة TEAMtalk، أن رابطة دوري روشن، أجرت اتصالات لدعم محمد قدوس، والذي ارتبط اسمه بنادي الاتحاد، لتقديم عرض بقيمة 13 مليون يورو في الموسم، رغم أنه سعيد بالتواجد مع فريقه وست هام، بعد انضمامه منذ عام واحد فقط، فيما عقدت الرابطة اجتماعًا جديدًا بالبرازيلي باكيتا، بعد تواصلها للمرة الأولى في بداية يوليو الماضي، فيما لا تزال الفجوة كبيرة بين العرض السعودي والشروط الشخصية للاعب، لتكون فرص انتقاله إلى السعودية ضئيلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأدرج صندوق الاستثمارات، قلب الدفاع المغربي نايف أكرد، لينضم إلى قائمة المدافعين، بعد الدولي الهولندي فيرجيل فان ديك، لاعب ليفربول، فيما بدا مسؤولو نادي وست هام، منفتحين على تقييم العروض المحتملة، في حدود مبلغ 30 مليون جنيه استرليني، وهو نفس المبلغ الذي تم دفعه لضم أكرد في عام 2022، قادمًا من نادي رين، حتى لو لم تكن هناك أي محاولات ملموسة من المفاوض السعودي في ذلك الوقت.

ورغم ذلك، فقد تم طلب معلومات من محيط اللاعب، فيما يتعلق بتكاليف وشروط الانتقال المحتمل في الصيف، فيما يتوقع عقد جولة جديدة من الاتصالات في وقت مبكر من الأسبوع المُقبل، لمواصلة المفاوضات على ضم المدافع المغربي، والذي يستمر عقده مع وست هام حتى عام 2027.