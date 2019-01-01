باكايوكو: لم أرفض أبدًا دخول الملعب، أنا مجرد كررت كلمات جاتوزو

لاعب الوسط أثار الجدل خلال مواجهة بولونيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أثار تيمو باكايوكو الجدل يوم أمس حين رفض دخول الملعب خلال مواجهة ميلان أمام بولونيا في الدوري الإيطالي، ومن ثم شتم مدربه جينارو جاتوزو.

وفيما أكد المدرب أن الأمر سيُحل في الغرف المغلقة، أوضح باكايوكو أنه لم يرفض أبدًا دخول الملعب وأن ما فعله كان مجرد تكرار كلمات المدرب تجاهه.

مضيفًا عبر حسابه على إنستجرام "لا أوافق على اعتباري اللاعب الذي يرفض دخول الملعب حين يطلب المدرب منه ذلك، والذي لا يحترم ناديه وزملاءه. لقد طُلب مني أن أستعد لإمكانية حدوث تغيير، ولذا جهزت نفسي مباشرة وذهبت للإحماء لـ2-3 دقائق بحد أقصى، بعدها طُلب مني العودة لمقاعد البدلاء".

باكايوكو يشتم جاتوزو ويرفض دخول الملعب بدلًا من بيليا

"أعتقد أن الأمر حدث بين الدقيقتين 23 و26، وحدث أنه خلال تواجدي على مقاعد البدلاء تحدث معي المدرب بطريقة غير متوقعة، وأنا لم أفعل شيئًا سوى تكرار كلماته. لا شيء أكثر".

"الأمور واضحة: أنا لم أرفض دخول الملعب، وأعتقد أن الصور تتحدث عن نفسها. لدي أمنية واحدة فقط وهي دخول الملعب ومساعدة زملائي كما فعلت دومًا، وسأواصل فعل هذا حتى نهاية الموسم. فورتسا ميلان".

يُذكر أن جاتوزو كان قد قال أن اللاعب لم يستعد لدخول الملعب رغم منحه 7-8 دقائق من الوقت، موضحًا أنه لذلك غير قراره وأشرك خوسيه ماوري بدلًا من المصاب لوكاس بيليا.