باقتضاب شديد.. يوفنتوس يعلق على ثنائية رونالدو في نيوكاسل!

هذا ليس جديدًا عليه..

ابتسم نائب رئيس يوفنتوس، بافيل نيدفيد، عند سؤاله حول رأيه في تسجيل كريستيانو رونالدو لهدفين في أول مشاركة له مع مانشستر يونايتد في شباك نيوكاسل.

وكان رونالدو قد غادر يوفنتوس بناء على رغبته ورغم تمسك الإدارة به في آخر أسبوع من الميركاتو لينضم إلى مانشستر يونايتد نظير ما وصلت قيمته إلى 23 مليون يورو.

يوفنتوس تلقى الهزيمة الثانية له على التوالي هذا الموسم على يد نابولي بهدفين لهدف، ليصبح رصيده من النقاط نقطة واحدة جمعها من التعادل مع أودينيزي في افتتاح السيري آ.

وعند سؤال نيدفيد عن رأيه فيما حققه رونالدو مع الشياطين الحمر بظهوره الأول أجاب باقتضاب شديد وبابتسامة "أنا لست متفاجئًا مما يفعله رونالدو".

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كما أتم "في الوقت الراهن نحن نركز فقط على فريقنا، لدينا فريق شاب ويمكنني أن أقول أنه جديد أيضًا. الآن نحاول أن نمزج اللاعبين الجدد مع أصحاب الخبرة ونؤمن حاضر ومستقبل يوفنتوس".

نادي السيدة العجوز ضم مويس كين لتعويض رحيل رونالدو، ولسوء حظ المهاجم الإيطالي ففي أول ظهور له تسبب في هدف نابولي الثاني الذي خسرت به كتيبة ماسيميليانو أليجري النقاط الثلاث.

ويفتتح يوفنتوس مشواره الأوروبي بمواجهة مالمو السويدي خارج الديار يوم الثلاثاء المقبل، ثم تأتي قمة كبيرة في الكالتشيو يوم الأحد أمام ميلان في أليانز ستاديوم.