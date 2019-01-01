جوميس: بكيت لأول مرة في حياتي بالملاعب بسبب الهلال

المهاجم الفرنسي يكشف سبب البكاء بعد هدفه في أوراوا الياياني.

أكد الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم الهلال السعودي، على أنه بكى لأول مرة في حياته داخل الملاعب، بعد هدفه في مرمى أوراوا ريد الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا.

جوميس استطاع أن يسجل الهدف الثاني للهلال في مرمى أوراوا ريد، في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، ليؤكد تتويج الزعيم باللقب القاري.

المهاجم الفرنسي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "كنت متأثرًا للغاية بعد تسجيلي هذا الهدف، وهي المرة الأولى التي أبكي فيها على ملعب كرة قدم".

بافيتيمبي تابع: "ودائمًا أعتبر وظيفتي هو تصدير الساعادة إلى الجميع، وعلى أي حال لم أجد نفسي أبكي بعد الهدف".

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وواصل: "ولكن تذكرت كل التضحيات التي قدمناها في هذه اللحظة من أجل التتويج باللقب، والعاطفة سيطرت عليّ، وتقاسمت معكم هذا الشرف الكبير، وأعطيتموني الكثير من الحب والقوة يا هلال القارة".

واختتم مهاجم الهلال تصريحاته قائلًا: "أصبح الآن أسدك وأنا فخيور بذلك، شكرًا لكم على كل شيء".

الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا، بعد غياب 19 عامًا، وذلك بالفوز على أوراوا ريد بثلاثة أهداف دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.