وجه اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميس لاعب نادي الهلال السعودي رسالة خاصة إلى نجله "ديون" بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

واحتفل جوميس بنجله قائلاً : اليوم تصل إلى 7 سنوات، يوم بعد يوم جعلتني أبًا، قدمت لي أجمل الهدايا منذ مجيئك، وكذلك المسؤوليات الأكثر جمالاً".

وأضاف اللاعب الفرنسي : "أراك تنمو وتتطور، وسعادتي النهائية هي أن تكون رجلاً سعيدًا، عيد ميلاد سعيد عزيز "ديون".

جوميس يستعد مع الهلال لخوض مباراة الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي أمام نادي الفيحاء، والتي تُقام السبت المُقبل بالرياض.

وتُعد مواجهة الهلال والاتحاد هي الأهم للاعب والفريق خلال الفترة الحالية، حيث ستحسم المواجهة بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

There is 7 years, day to day; you made me a father.

You offered me the most beautiful gifts with your coming, but especially the most beautiful responsibilities.

To see you grow and evolve. My ultimate happiness, make you a dignified and happy man. Happy birthday, my dear Dione❤️ pic.twitter.com/YoEGEUk7La