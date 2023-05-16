"باع المباراة للاتحاد" .. جمهور الهلال يهاجم إيميليانو دياز قبل الكلاسيكو!

نجل رامون دياز يقود الكلاسيكو بعد مغادرة والده للأرجنتين، لكن لماذا يهاجمه جمهور الهلال؟

تعرض الأرجنتيني إيميليانو دياز؛ المكلف بمهام المدير الفني للهلال السعودي، للهجوم من قبل بعض جماهير ناديه قبل ساعات قليلة من كلاسيكو الاتحاد.

الزعيم يستضيف العميد مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الرياض، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

ويقود إيميليانو الأزرق في هذه المباراة، بعد سماح إدارة النادي لوالده المدير الفني رامون دياز للمغادرة لبلاده بعد التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين قبل أيام، على أن يقود نجله الفريق حتى نهاية الموسم.

وجاء هجوم الجماهير على إيميليانو في ظل إبقائه البرازيلي ميشايل ديلجادو على مقاعد البدلاء في الكلاسيكو، والدفع بمواطنه الأرجنتيني لوسيانو فييتو أساسيًا، إذ كتب أحدهم: "إقالة إيميليانو مطلب، كيف مفضل فييتو على ميشايل؟، حسمت للاتحاد خلاص"، وعلق آخر: "بعناها!"، واستاء ثالث: "وبكذا إيميليانو سلّم المباراة"، فيما كتب رابع: "نخلص من دياز ويجينا ولده!!!".

جدير بالذكر أن الزعيم يدخل المباراة محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة مع وجود مباراة مؤجلة له، فيما يتصدر العميد برصيد 62 نقطة.