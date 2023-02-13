باستخدام صورة فينيسوس .. ثنائي الدوري الإنجليزي يشعل شائعات الانتقال إلى ريال مدريد!

ثنائي الدوري الإنجليزي يغذي شائعات الانتقالات إلى ريال مدريد بالتعليق على صورة فينيسيوس جونيور.

جاءت احتفالات البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد الإسباني بعد الفوز ببطولة كأس العالم للأندية 2022 التي أقيمت في المغرب لتعيد الارتباط بين النادي الملكي وعدد من النجوم، وعلى رأسهم ريس جيمس ظهير تشيلسي الإنجليزي.

جيمس يملك علاقة مميزة مع فينيسيوس جونيور، حيث يتبادل الثنائي التعليقات بشكل مستمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك منذ مواجهة ريال مدريد أمام تشيلسي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-22.

وقام فينيسيوس بنشر مجموعة صور من احتفالات ريال مدريد بالفوز بكأس العالم للأندية، بعد التغلب على الهلال السعودي بنتيجة 5-3 في المباراة النهائية، عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

ونشر البرازيلي صورته وهو يحمل كأس العالم للأندية بين يديه، مع تعليق: "على قمة العالم"، ليرد عليه جيمس برمز التاج التعبيري.

ولم يكن جيمس فقط من بين المتفاعلين على تلك الصورة، حيث انضم إليه الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث علق هو الآخر برمز تعبيري على صورة البرازيلي.

وبالتأكيد تغذي مثل هذه التصرفات تحركات ريال مدريد في سوق الانتقالات، حيث ارتبط جيمس وجارناتشو بالانتقال إلى النادي الملكي في الآونة الأخيرة.