باستخدام حجازي .. جمهور فيورنتينا يسخر من أخبار الاتحاد ونجم فريقهم

الاتحاد يستهدف نجم وسط الفيولا

عاش جمهور الاتحاد بطل الدوري السعودي يومًا غنيًا بأخبار الانتقالات الخاصة بفريقهم، إذ أكدت التقارير اقترابه من ضم كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد ومفاوضاته الجادة مع نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي.

حساب "أبو سلمان" وهو أحد مشجعي العميد نشر تغريدة ربط فيها بين الاتحاد والمغربي سفيان أمرابط نجم وسط فيورنتينا، حيث كتب معلقًا على صورته "هل نراه قريبًا مع بطل الدوري العالمي الاستثنائي؟".

ولم يتضح الأمر بعد إن كان حديثه بناءً على أمنية شخصية أم معلومات حصل عليها من أحد مصادره داخل الاتحاد، لكن حساب "فيورنتينا بالعربي" الخاص بجمهور الفريق من العرب على تويتر لم يترك التغريدة دون التعليق عليها.

فيورنتينا بالعربي سخر من إمكانية انضمام أمرابط للفريق السعودي وذلك باستخدام لاعبه السابق أحمد حجازي، إذ اقتبس التغريدة وكتب "مع كل الاحترام الواجب للأعزاء أنصار الاتحاد.. سفيان أمرابط ليس بعمر مانويل داكوستا، وبالتأكيد لا يحمل تاريخ إصابات مثل أحمد حجازي".

يُشار إلى أن الاتحاد تعاقد مع حجازي صيف 2020 وقد جدد عقده مؤخرًا حتى 2026، ويُعد صاحب الـ32 عامًا من أفضل مدافعي دوري روشن السعودي على مدار المواسم الثلاثة الأخيرة.