باريس يوافق على اقتراح برشلونة الأخيرة لإتمام صفقة نيمار

عقبة واحدة تقف في طريق برشلونة

أكدت المنابر الإعلامية المحسوبة على برشلونة، أن إدارة باريس سان جيرمان وافقت على اقتراح مسؤولي البرسا الأخير، لغلق صفقة الابن العاق نيمار جونيور في الساعات القليلة القادمة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن النادي الباريسي أظهر مرونة غير متوقعة في آخر ساعات الثلاثاء، عكس الوضع في بداية المفاوضات بين الناديين في صباح نفس اليوم.

وقالت الصحيفة، إن إدارة بطل الليج1 في آخر عامين، وافقت أخيرًا على بيع صاحب الـ27 عامًا مقابل 170 مليون يورو، ستحول على دفعتين، الأولى بعد توقيع العقود، والثانية العام المقبل.

ولفت المصدر كذلك إلى موافقة "إلبي إس جي" على استعارة الفرنسي عثمان ديمبلي لمدة عام، وهو ما سيجبر المسؤولين في النادي الكاتلوني على الجلوس مع اللاعب ووكيل أعماله، لإقناعهم بالموافقة على التوقيع لباريس سان جيرمان.

حال الأندية التي تريد التعاقد مع نيمار 😅 pic.twitter.com/3R3h9pOqQc — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 27, 2019

ووصف التقرير إقناع الشاب الفرنسي بالذهاب إلى "حديقة الأمراء" بمفتاح صفقة إعادة نيمار، في إشارة واضحة إلى تمسك النادي الباريسي بالحصول على خدمات ديمبلي، لتعويض نيمار في المرحلة القادمة، إلى أن تستقر الإدارة القطرية على بديل دائم في صيف 2020.