باريس يهدد برشلونة بخطف صفقة ليفاندوفسكي

عرض إنجليزي آخر للمهاجم البولندي

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الدخول في سباق التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

من المعروف أن برشلونة هو النادي الأكثر اهتمامًا بالحصول على خدمات صاحب الـ33 سنة، واللاعب يعتبر الفريق الكتالوني هو الوجهة المفضلة له.

ولكن برشلونة يواجه العديد من الأزمات المالية التي تجعله غير قادر على تلبية مطالب بايرن ميونخ المادية، خاصة لتمسك النادي الألماني باللاعب رغم تبقي عام واحد فقط على نهاية عقده.

هل يخطف باريس ليفاندوفسكي؟

النادي الفرنسي يمتلك العديد من النجوم في الخط الأمامي له مثل نيمار وكيليان مبابي وليونيل ميسي، ولكن المدرب الجديد كريستوف جالتييه يريد التعاقد مع مهاجم آخر.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن باريس مقتنع بقدرته على خطف ليفاندوفسكي، خاصة مع إصرار اللاعب على الرحيل عن بايرن.

TRUE✅ Paris Saint-Germain are expected to get into the poker for Robert Lewandowski if the negotiations between Barcelona and Bayern would fail. just like Chelsea. Lewandowski would prefer a Transfer to Barca or Chelsea instead of staying at Bayern @ChelseaFC @PSG_inside https://t.co/HPK9HapS7u — Christian Falk (@cfbayern) July 9, 2022

وأوضحت أن باريس ينتظر اللحظة المناسبة للانقضاض على الصفقة، بسبب افتقار برشلونة الموارد المالية اللازمة لإتمامها بنجاح في الوقت الحالي وتعقد مفاوضاته مع بايرن.

كيف تبدو رغبة اللاعب؟

أكدت "ليكيب" أن ليفاندوفسكي يفضل الانتقال لبرشلونة على أي فريق آخر، لكنه لا يمانع خوض تجربة جديدة لو فشل النادي الكتالوني في التوقيع معه.

وفي سياق متصل قال الصحفي "كريستيان فالك" إن البولندي قد يوافق على الانضمام لباريس، أو حتى تشيلسي الذي أبدى اهتماته بضمه بعد رحيل روميلو لوكاكو.

ومن المتوقع تسبب هذه الأنباء في زيادة الضغط على برشلونة لحسم الصفقة تحسبًا لإمكانية خسارة الهدف الأول للمدرب تشافي هيرنانديز لتدعيم خط الهجوم.

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