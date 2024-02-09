باريس يقلب الطاولة على ريال مدريد ومبابي يستخدم ورقة بيلينجهام وفينيسيوس!

مستجدات تشعل الصفقة المنتظرة

يحاول نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الحفاظ على نجمه كيليان مبابي لفترة أطول، رغم كل المحاولة المستميتة من ريال مدريد للحصول على خدماته.

عقد مبابي مع باريس ينتهي في يونيو القادم، وهناك اتجاه لدى اللاعب بالرحيل والانتقال إلى ريال مدريد في الصيف، حيث قام صاحب الـ25 سنة بتحديد شروطه المالية للأندية الراغبة في ضمه.

الصحفي " فرانسوا ديفيد" من صحيفة "لو باريزيان" ظهر عبر برنامج "إل تشيرينجيتو" ليكشف عن تفاصيل آخر محاولات باريس للحفاظ على مبابي داخل حديقة الأمراء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال فرانسوا إن باريس تقدم بعرض رسمي للتجديد مع مبابي لمدة موسمين، بحصوله على راتب يزيد عن 80 مليون يورو لكل موسم بمجموع 160 مليونًا في الموسمين، بالإضافة لمكافآت منفصلة تعتمد على الأداء الفردي والجماعي.

ومع ذلك أشار إلى أن الهدف الرئيسي لمبابي حاليًا هو الانتقال إلى ريال مدريد، ولكن سيكون على النادي الإسباني التقدم بعرض أعلى من عقد جود بيلينجهام أو فينيسيوس جونيور لإقناعه بالانتقال لسانتياجو برنابيو.

وأوضح أن مبابي سيكون قادرًا على رفض ريال مدريد وفتح الباب أمام البقاء في باريس، إذا لم يتمكن العملاق الإسباني من تلبية مطالبه المالية.