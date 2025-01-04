باريس سان جيرمان يستعد لرحيل نجمه بالتفكير في ظهير برشلونة!

باريس يستهدف نجم برشلونة...

كشفت تقارير صحفية أن إدارة باريس سان جيرمان، تستهدف التعاقد مع أليخاندرو بالدي، لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حالة واحدة.

وبحسب ما ذكره "ماتيو موريتو" الصحفي في شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان، يعتقد ان أليخاندرو بالدي، سيكون بديلًا مناسبًا للفريق، في حال رحيل نونو مينديش، لاعب الفريق العاصمي.

وينتهي عقد مينديش، مع باريس سان جيرمان، في يونيو 2026 ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد حتى الآن، وسط غموض حول مستقبل اللاعب البرتغالي، الذي ارتبط بالرحيل عن حديقة الأمراء.

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ومن جانبها كانت بعض التقارير الصحفية قد أفادت في وقت سابق، عن اهتمام مانشستر يونايتد، بالتعاقد مع مينديش صاحب الـ 22 عامًا، وسط ترحيب مبدئي من اللاعب للعمل مع المدرب روبن أموريم، داخل صفوف الشياطين الحمر.

جدير بالذكر أن اللاعب البرتغالي شارك في 16 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بكافة المسابقات، ونجح في تسجيل هدفين وقام بصناعة مثلهما حتى الآن.