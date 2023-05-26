باريس يفاوض نجم برشلونة لحرمان ريال مدريد من ضم كيليان مبابي

خطر الشرط الجزائي يهدد النادي الكتالوني

أصبح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على أعتاب الانتهاء من موسم مُخيب للآمال، بالاكتفاء بلقب الدوري المحلي بعد الفشل في دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا.

الهدف في الوقت الحالي لدى إدارة النادي سيكون سوق الانتقالات، وسط الشكوك المحيطة بالثلاثي ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي، وتعتبر مهمة الحفاظ على الأخير هي أولوية باريس بالميركاتو المقبل، وسط محاولات ريال مدريد بإقناعه بالانتقال إلى صفوفه.

صحيفة "ليكيب" أكدت أن باريس سيحاول التعاقد مع الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي من برشلونة لمساعدة مبابي، لإقناعه بالبقاء مع الفريق لما بعد 2024 وفقًا لعقده الحالي الذي يحتوي على موسم اختياري إضافي.

وينضم إلى ديمبيلي العديد من النجوم الآخرين الذين يراقبهم باريس في الوقت الحالي، مثل راندال كولو مواني وبرناردو سيلفا وغيرهما من صفوة اللاعبين في أوروبا.

وفي سياق متصل قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن باريس يريد استغلال العلاقة الجيدة التي تجمع مبابي بديمبيلي من خلال تواجدهما معًا بالمنتخب الفرنسي، مع الاستفادة من وضع اللاعب الحالي بانتهاء عقده في 2024 وعدم الاتفاق على التجديد لفترة أطول حتى الآن.

ويدخل برشلونة في سباق مع الزمن من أجل التجديد لديمبيلي قبل يوم 30 يونيو القادم، لمنع رحيله مقابل 50 مليون يورو فقط وفقًا للشرط الجزائي الذي وقعه الصيف الماضي، ولو حدث هذا الأمر ستكون صدمة قوية للمدرب تشافي هيرنانديز الذي يعتبر اللاعب أحد أهم العناصر الرئيسية بمشروعه الحالي في كامب نو.

يذكر أن صاحب الـ25 سنة نجح في تسجيل 8 أهداف وقام بصناعة 7 في 33 مباراة لعبها مع برشلونة بكل البطولات خلال هذا الموسم.