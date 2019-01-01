باريس يُعلن موقف كافاني من اللعب أمام ريال مدريد

بيان رسمي من النادي الباريسي

أعلن باريس سان جيرمان عبر موقعه الرسمي ومختلف منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف مهاجمه الأوروجوياني إدينسون كافاني النهائي، من المشاركة أمام ريال مدريد في قمة "حديقة الأمراء"، المقرر لها مساء الأربعاء.

وكانت أغلب التقارير الواردة من أثرياء عاصمة الموضة، تؤكد اقتراب مهاجم نابولي السابق من العودة إلى هجوم الفريق، وذلك بعد تعافيه من إصابته التي لحقت به في مباراة تولوز الشهر الماضي.

وبحسب ما ذكره بيان النادي، فإن كافاني لن يُدرج في قائمة قمة افتتاح الكأس ذات الأذنين، لعدم تعافيه من الإصابة بنسبة 100%، ونفس الأمر بالنسبة لشريكه في الخط الأمامي كيليان مبابي، هو الآخر لم يتغلب على إصابته في أوتار الركبة.

ولن يقتصر الغياب على مبابي وكافاني، بل سيرافقهم خارج المستطيل الأخضر العائد مُجددًا للمشاركة نيمار جونيور، لكن بداعي الإيقاف المفروض عليه من قبل الاتحاد الأوروبي، لتهكمه على حكم مباراة مانشستر يونايتد في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال الموسم الماضي، بتعليقات غير مقبولة على "انستجرام".

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لكن النقطة المضيئة التي كشف عنها البيان، أن الفريق سيستعيد كتيبة المصابين مع نهاية هذا الأسبوع، بما فيهم الوافد الجديد عبد ديالو، الذي أصيب هو الآخر في نفس المباراة التي شهدت إصابة كافاني ومبابي.

ومن الأسماء الأخرى التي سيفتقدها الفريق الباريسي في مباراة الأربعاء، اللاعب تيلور كيرر وزميله الألماني جوليان دراكسلر، لحاجتهما لمزيد من الوقت للتعافي من الإصابة.