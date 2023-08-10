باريس يستعطف مبابي .. "سنقوم بتسريح الموظفين في حال رحيلك"

خطوة جديدة من إدارة باريس سان جيرمان في أزمة مبابي...

تتواصل أزمة كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، مع فريقه وهذه المرة إدارة الفريق الفرنسي، اتخذت خطوة جديدة من أجل استعطاف اللاعب كي يوافق على الرحيل.

وبدأت الأزمة عندما رفض النجم الفرنسي، تمديد عقده مع باريس والذي ينتهي في صيف 2024، وقرر الرحيل بالمجان بنهاية الموسم الجديد، وهذا ما رفضته إدارة فريقه.

وحاولت إدارة باريس إقناع اللاعب بتمديد عقد جديد إلا أنه رفض وخرج في تصريحات صحفية وهاجم الإدارة، التي أزالت صورته من ملعب حديقة الأمراء ومن الجولة الصيفية، كما أصدرت قرارًا بإبعاده عن تدريبات الفريق الأول وعدم الاعتماد عليه في الموسم الجديد.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة باريس ترى أنه إن لم يوافق مبابي على رحيله في الصيف الحالي بمقابل مالي وإصراره على الرحيل بالمجان، سيكلف الفريق خسائر كبيرة قد تصل إلى تسريح بعض الموظفين، وبيع بعض اللاعبين.

وأشارت التقارير في وقت سابق، إلى أن مبابي بالفعل لديه اتفاق مع ريال مدريد، على الانضمام للميرينجي في الصيف القادم في صفقة انتقال حر، وهذا ما ترفضه إدارة الفريق الباريسي إذ تسعى لبيعه في الصيف الحالي مقابل 250 مليون يورو.