باريس يستعد لإغراء ميسي بـ"عرض لا يمكن رفضه"

التفاصيل تؤكد أن الأرجنتيني سيصل إلى راتب خرافي

يستعد باريس سان جيرمان لتقديم "عرض لا يمكن رفضه" من أجل إقناع الأرجنتيني ليونيل ميسي بتجديد عقده رفقة النادي الباريسي.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن وصول خورخي ميسي والد بطل العالم ووكيل أعماله إلى باريس الأيام الماضية يأتي حسمًا لنقطتين أساسيتين في المفاوضات، مدة العقد الجديد (عام إضافي أو عامين) وكذلك ملف الراتب السنوي الذي سيتقاضاه ميسي في عقده الجديد مع باريس.

ما هو مؤكد أن ميسي وباريس اتفقا على التجديد، ولكن تتبقى بعض الرتوش التي ستحسم هذا الملف.

ميسي يتفاوض الآن من موقف قوة كونه بات بطل العالم، الأرجنتيني الذي يتقاضى سنويا ما مجموعه ٣٠ مليون يورو صافية من المؤكد أنه لن يقف عند الحدود ذاتها في عقده الجديد.

وتؤكد "ماركا" أيضًا أن خيار اعتزال ميسي في باريس سيكون مطروحًا بقوة على طاولة المفاوضات في العقد الجديد، للاستفادة من الحقوق التسويقية الهائلة التي يتمتع بها النجم الأرجنتيني.