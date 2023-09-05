"باريس يدمر نجومه الكبار ولهذا السبب رحل نيمار إلى الهلال"

نفى المسؤولية عن الثلاثي في الفشل بدوري الأبطال

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دافع ليوناردو المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان، عن الثلاثي نيمار وكيليان مبابي وليونيل ميسي، نافيًا صفة الأنانية عنهم بشكل كامل.

فترة الانتقالات الصيفية الماضية شهدت تفكك هذا الثلاثي، برحيل ميسي لخوض تجربة جديدة مع إنتر ميامي، وانتقال نيمار إلى صفوف الهلال السعودي ضمن طفرة دوري روشن.

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وفي مقابلة مع بوابة "Ge" استبعد ليوناردو أن تكون الأنانية هي السبب وراء تعثر الهجومي الثلاثي الشهير مع باريس خاصة في دوري أبطال أوروبا.

وقال البرازيلي:"هؤلاء الرجال يتمتعون بمستوى كبير من الموهبة وليسوا معقدين، إنهم يحلون مشاكل أكثر مما يخلقونها، وإذا كان لابد من حل مشاكلهم فقد تم حلها، عليك أن تقبل الإيجابيات والسلبيات".

وفي نفس السياق يؤمن ليوناردو أن الثلاثي لم ينسجم بالشكل الكافي على أرض الملعب، لكنهم يعتقدون أن النادي فشل في جعل ميسي ونيمار ومبابي يشعرون بالرضا الكافي والحالة النفسية المناسبة.

وأما عن انتقال نيمار إلى الهلال السعودي:"يستطيع الحفاظ على مستواه والقدرة التنافسية لديه هناك، أعتقد أنها صفقة ضخمة لأن الدوري السعودي أجرى العديد من الصفقات الضخمة مع نجوم كبار لذلك قرر نيمار المشاركة في هذه الطفرة".

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يذكر أن ليوناردو رحل عن باريس في مايو 2021 وسط توترات مزعومة مع النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي ارتبط كثيرًا بمغادرة النادي والانتقال لريال مدريد.

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