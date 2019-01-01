باريس يحدد مطالبه المالية للتخلي عن مونييه

منافسة بين أرسنال ومانشستر يونايتد على البلجيكي

حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مطالبه من أجل التخلي عن مدافع البلجيكي توماس مونييه.

الظهير الأيمن لباريس، لم يظهر في التشكيل الأساسي كثيراً مع المدرب توماس توخيل هذا الموسم، ليصبح رحيله وشيكاً عن النادي.

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مانشستر يونايتد يعتبر أكثر الأندية اهتماماً مع صاحب الـ27 عاماً الصيف القادم.

إذاعة راديو "مونت كارلو" أكدت أن باريس لا يمانع التخلي عن الدولي البلجيكي، بشرط قدوم العرض المناسب لضمه.

وأوضحت أنه في حالة وصول أي عرض لا يقل عن 26 مليون جنيه إسترليني، سيتم قبوله على الفوز لرحيل مونييه.

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ويدخل مونييه في العام الأخير من عقده مع باريس، وهو ما يضع النادي الفرنسي أمام خيار واحد وهو بيعه، بدلاً من خسارته بالمجان.

يذكر أن كل من أرسنال وتشيلسي، مهتمان أيضاً بالحصول على خدمات البلجيكي رفقة مانشستر يونايتد.